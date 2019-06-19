В ООН призвали провести независимое расследование обстоятельств смерти Мухаммеда Мурси

Фото ООН/М. Кастро Президент Египта Мухаммед Мурси обращается к участникам 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

CA-NEWS (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести независимое расследование обстоятельств смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, в том числе пролить свет на условия его содержания под стражей.

Экс-глава Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник на этой неделе во время судебного заседания по уголовному делу, по которому он проходил главным обвиняемым. Мухаммед Мурси руководил Египтом с июня 2012-го по июль 2013 года. Он возглавил страну практически сразу после завершения переходного периода, последовавшего за свержением президента Хосни Мубарака. 3 июля 2013 года армия объявила о свержении Мурси и его аресте. Он провел в следственном изоляторе почти шесть лет.

Сегодня на брифинге в Женеве представитель Управления ООН по правам человека Руперт Колвилл подчеркнул, что в момент смерти бывший президент Мухаммед Мурси находился под стражей, а это означает, что именно государство несет ответственность за обеспечение гуманного обращения с заключенным и уважение его права на жизнь и здоровье.

Руперт Колвилл добавил, что все случаи внезапной смерти в условиях заключения должны быть оперативно, беспристрастно и тщательно расследованы независимыми органами

«Мы знаем, что ранее выражалась обеспокоенность по поводу условий содержания Мурси под стражей, в том числе по поводу доступа обвиняемого к адекватной медицинской помощи и адвокату, а также его встреч с семьей…», - сказал пресс-секретарь Управления ООН на брифинге в Женеве.

Он подчеркнул, что расследование должно касаться всех аспектов этого дела, в том числе необходимо выяснить не стали ли условия содержания под стражей причиной смерти бывшего президента Египта. При этом, по мнению представителя Верховного комиссара ООН по правам человека, расследование должны проводить «судебные или другие компетентные власти, независимые от органов, отвечающих за содержание под стражей».