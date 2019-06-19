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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За 13 лет индийские инвестиции в экономику Казахстана составили $317 миллионов

CA-NEWS (KZ) -  Индия остается одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана в Южной Азии. Как сообщает Министерство иностранных дел РК, за 2005-2018 гг. сумма инвестиций из Индии в экономику Казахстана составила 317 млн. долл. США.

Министерство иностранных дел Казахстана продолжает работу по дальнейшему усилению сотрудничества с индийскими деловыми кругами и бизнесом для привлечения новых инвесторов.

Одним из результатов двусторонних договоренностей можно является строительство семейно-развлекательного парка наподобие «Disney Land» в Шымкенте. Проект будет включать строительство парка аттракционов, аквапарка, крытого развлекательного центра, отеля, СПА, коттеджного городка, парка природы, гольф-клуба.

Инвестор данного проекта – владелец крупного конгломерата «CG Corp Global» Бинод Чаудхари также выразил заинтересованность в строительстве туристического комплекса в Алматы по аналогии с парками мирового уровня.

Компания «RV Healthcare» планирует наладить производство противодиабетических препаратов. В случае реализации данного проекта, Казахстан на 100% осуществит импортозамещение в данном препарате и сможет стать основным поставщиком инсулина в регионе.

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