Посиделка мигрантов из Туркменистана в Турции закончилась депортацией

CA-NEWS (TM) - Посиделка мигрантов из Туркменистана в Турции обернулась дракой с вмешательством полиции.

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», 8 июня на побережье Флория района Стамбула Ешилкёй (Ýeşilköý) мигранты из Туркменистана отмечали день рождения одного из своих товарищей.

Во время мероприятия с распитием спиртного между пришедшими вместе мужчиной и женщиной началась ссора. Мужчина избил подругу и силой отвел в сторону моря. Несколько земляков заступились за женщину, однако ее спутник не успокоился и, схватив нож, вновь набросился на нее.

Отдыхающие рядом местные жители вызвали полицию. Кроме мужчины и женщины в отделение полиции района Ешилкёй были доставлены еще четыре человека.

Сотрудник полиции на условиях анонимности подтвердили корреспонденту ХТ факт задержания граждан Туркменистана. По его данным, четыре свидетеля происшествия отпущены. 14 июня задержанная пара (вначале их оформили как супругов, но потом полицейские выяснили, что у женщины есть муж, проживающий в Туркменистане) прошла медицинское освидетельствование в государственной клинике Хасеки (Haseki). Мужчине предъявлено обвинение в покушении на жизнь человека. Вместе с женщиной он будет депортирован на родину.

«Это не первое происшествие в моей практике с участием граждан Туркменистана, о которых турецкая пресса не сообщает», – отметил сотрудник полиции Турции.