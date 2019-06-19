«Газпром» и «Узбекнефтегаз» вложат $700 млн в добычу газа в Узбекистане

- Узбекистан, экономика
- 16:41, 19 июня 2019
- Просмотров: 472
CA-NEWS (UZ) - Совместное предприятие NaturalGas-Stream, созданное Gas Project Development Central Asia и Узбекнефтегазом, инвестирует более $700 млн в добычу газа на северо-западе Узбекистана. Весь добываемый газ планируется поставлять на экспорт, сообщает РИА Новости.
СП NaturalGas-Stream было создано в конце 2016 года для проведения геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе (северо-запад Узбекистана). С узбекской стороны, помимо собственно "Узбекнефтегаза", соучредителями СП выступают структуры холдинга - ООО "Мубарекнефтегаз" и ООО "Устюртгаз", с зарубежной это, помимо структуры Газпрома, Altmax Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре. Долевое участие не раскрывается,
В соответствии с ТЭО, объем инвестиций составит $701,4 млн, в том числе средства СП - $243,4 млн и зарубежные кредиты – $ 458 млн. Проектная мощность добычи составляет 1,633 млрд кубометров природного газа, 94,5 тыс. тонн газового конденсата, около 80 тыс. тонн топлива (бензин, керосин, сжиженный газ).
Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 млн тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.
По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тыс. тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 млрд кубометров.
Просмотров 543