В Казахстане запрещены переносные скоростемеры в населенных пунктах

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CA-NEWS (KZ) - Полицейским запретили использовать переносные скоростемеры на территории населенных пунктов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета административной полиции МВД РК.

Министром внутренних дел принято соответствующее решение и в настоящее время в населенных пунктах патрульные полицейские уже не используют ручные и мобильные переносные измерители скорости. Это относится и к мобильным комплексам "Крис-П". Но на загородных дорогах вне населенных пунктов скоростемеры по-прежнему будут применяться, – сообщается на официальной странице в Facebook Комитета административной полиции МВД РК.

В ведомстве дополнили, что данные меры связаны с тем, что в городах внедряется все больше стационарных систем фиксации нарушений ПДД. Сейчас их уже более 3,5 тысяч.

Между тем казахстанцы активно обсуждают эту новость в социальных сетях, рассматривая различные плюсы и минусы данного нововведения.