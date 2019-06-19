В Узбекистане 23 ребенка отравились непитьевой водой в детском саду

- Узбекистан, происшествия
- 17:01, 19 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Сырдарьинской области 23 воспитанника детского сада и две работницы учреждения были госпитализированы вследствие употребления непитьевой воды, сообщает УзА.
По данным агентства, 18 и 19 июня текущего года в отделение инфекционных заболеваний Баяутского районного медицинского объединения поступило 23 воспитанника, воспитательница и медсестра дошкольного образовательного учреждения № 21 Баяутского района Сырдарьинской области. У всех поступивших в отделение отмечались симптомы «острого кишечного заболевания, пищевой токсикоинфекции»: повышенная температура тела, тошнота, рвота, понос и боль в области живота.
После первичного осмотра медицинские работники предположили, что заболевание возникло из-за нехватки питьевой воды в данном учреждении. 17 июня не было поставок чистой питьевой воды, дети пили не кипяченую воду и ели недостаточно вымытый урюк, растущий на территории сада. В настоящее время изучения и лабораторные исследования продолжаются.
Пациенты находятся в состоянии средней и легкой тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опытные специалисты Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, Научно-исследовательского института вирусологии и Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения изучают произошедшее, координируют осуществляемую лечебную работу, профилактические и противоэпидемиологические меры.
Отмечается, что ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.