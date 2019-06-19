В Фергане у мужчины конфисковали два авто, купленные в Кыргызстане за $1300

CA-NEWS (UZ) - В селе Ешларабад Ферганского района поймали мужчину за незаконную поставку двух машин «Нексия», сообщает УзА.

Сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Выяснилось, что машина незаконно привезена из Кыргызстана. Авто было произведено в 1996 году, были также выяснены номера кузова и двигателя авто.

Кроме того, в ходе проверки было обнаружено, что в доме мужчины находится еще одна «Нексия».

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина купил две автомашины за 89 тыс кыргызскиз сомов ($1300) и, потратив $600, незаконно перевез их в Узбекистан. Машины не были зарегистрированы на территории Узбекистана, и произведены не в "GM Uzbekistan".

В Узбекистане таможенное управление оценило стоимость авто в 44,5 млн сумов ($5,3 тыс). Судом назначено соответствующее наказание в отношении правонарушителя, а машины конфисковали в пользу государства.