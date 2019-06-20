Узбекистан вступит в Гаагскую конференцию

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан планирует вступить в Гаагскую конференцию по международному частному праву до конца текущего года, сообщила пресс-служба МИД республики.

18-24 июня этого года делегация Узбекистана во главе с заместителем министра юстиции Худояром Мелиевым принимает участие в работе 22-й дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву, которая проходит в Нидерландах.

В сообщении МИД говорится, что процедура вступления Узбекистана в конференцию началась еще марте 2019 года. Ожидается, что по итогам 22-й дипломатической сессии Гаагская конференция примет Конвенцию о признании и исполнении решений иностранных судов, принятых по гражданским или коммерческим делам.

«В рамках визита планируется проведение ряда двусторонних встреч, в частности с руководством Гаагской конференции по международному частному праву, а также Постоянной палаты третейского суда», – говорится в сообщении МИД.

Гаагская конференция по международному частному праву создана в 1893 году и является одной из старейших межправительственных организаций. Ее цель – содействие постепенной унификации норм международного частного права. В настоящее время членами организации являются 82 государства мира.