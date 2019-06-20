В Ташкенте задержана супружеская пара, пытавшаяся продать своего ребенка за 9 тысяч долларов

CA-NEWS (UZ) - Правоохранительные органы задержали в Ташкенте супружескую пару, продававшую своего ребенка, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

«17 июня в 14.00 в Учтепинском районе столицы сотрудники органов внутренних дел задержали находящихся в гражданском браке 23-летнего жителя Хатырчинского района Навоийской области и 26-летнюю жительницу Чиланзарского района Ташкента при продаже знакомой девятимесячного ребенка за 9 тысяч долларов», – сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.