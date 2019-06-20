В Узбекистане власти подарили двухкомнатную квартиру одной из возвращенных из Сирии женщин

- Узбекистан, общество
- 9:12, 20 июня 2019
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|Продолжение: Управление мусульман опровергло сообщение муфтия о численности граждан Узбекистана в Сирии
|Предыстория: Фоторепортаж — Возвращение из Сирии в Узбекистан 150 жен и детей боевиков ИГ
CA-NEWS (UZ) - Как сообщила 19 июня администрация (хокимият) Сурхандарьинской области Узбекистана, одной из трех местных жительниц, возвращенных в конце мая из Сирии, в многоэтажном доме выделена двухкомнатная квартира со всеми удобствами.
Остальным двум жительницам Сурхандарьинской области в настоящее время оказывается медицинская, психологическая и социальная помощь.
В своем сообщении пресс-служба администрации назвала подарок администрации выражением «милосердия и великодушия».
Сообщается, что, помимо квартиры, возвращенной из Сирии женщине назначено пособие по безработице.
«Представители администрации также вручили ей современную швейную машинку, продукты питания и другие подарки», – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что 30 мая этого года власти Узбекистана вывезли специальным авиарейсом с Ближнего Востока 156 своих граждан. По официальной информации, среди возвращенных 107 детей и 48 женщин.
Большинство женщин и детей были размещены в санатории «Бостон» в Ташкентской области. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь.