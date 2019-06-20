В Узбекистане власти подарили двухкомнатную квартиру одной из возвращенных из Сирии женщин

CA-NEWS (UZ) - Как сообщила 19 июня администрация (хокимият) Сурхандарьинской области Узбекистана, одной из трех местных жительниц, возвращенных в конце мая из Сирии, в многоэтажном доме выделена двухкомнатная квартира со всеми удобствами.

Остальным двум жительницам Сурхандарьинской области в настоящее время оказывается медицинская, психологическая и социальная помощь.

В своем сообщении пресс-служба администрации назвала подарок администрации выражением «милосердия и великодушия».

Сообщается, что, помимо квартиры, возвращенной из Сирии женщине назначено пособие по безработице.

«Представители администрации также вручили ей современную швейную машинку, продукты питания и другие подарки», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 30 мая этого года власти Узбекистана вывезли специальным авиарейсом с Ближнего Востока 156 своих граждан. По официальной информации, среди возвращенных 107 детей и 48 женщин.

Большинство женщин и детей были размещены в санатории «Бостон» в Ташкентской области. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь.