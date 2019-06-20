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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте милиционер намеренно поцарапал автомобиль во дворе в отместку её владельцу

CA-NEWS (UZ) -  19 июня в узбекском сегменте социальных сетей было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как водитель, человек в форменной одежде ОВД неким предметом поцарапал левую заднюю дверь и переднее левое крыло автомобиля «Каптива».

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, проверкой установлено, что инцидент произошел утром 17 июня.

«Сотрудник УКД ОВД Яшнабадского района Д. С., направляясь на службу на принадлежащем ему автомобиле «Матиз», не смог проехать из-за автомобиля марки «Каптива», - отмечается в сообщении ведомства.

Как пояснил провинившийся сотрудник, ранее водитель Каптивы Э. Б., которому он поцарапал машину, «неоднократно оставлял свой автомобиль таким образом, что перекрывал путь другим водителям, а на замечания не реагировал».

В отношении сотрудника ОВД проводится служебное расследование. Будут приняты меры по возмещению ущерба, - добавили в ГУВД.

ГУВД Ташкента извинилось «за неблаговидный поступок» сотрудника.

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