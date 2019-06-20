Токаев прокомментировал распространение в казахском сегменте Сети движения "Мен ояндым" ("Я проснулся")

CA-NEWS (KZ) - Я не отрицаю молодых ребят, которые вышли с хештегом #просниськазахстан или #япроснулся, - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Euronews о набирающем популярность движении "Мен ояндым" ("Я проснулся").

"Я не отрицаю молодых ребят, которые вышли с хештегом #просниськазахстан или #япроснулся. Это движение в основном представлено молодыми креативными людьми. Надо сказать, что идеи, которые они высказывают, во многом креативные, надо отдать им должное. Приоритет моей политики - это привлечение молодежи к власти, к решению вопросов государственного значения. Только что я упомянул Национальный комитет общественного доверия. Конечно же, представители всех этих движений будут привлекаться для того, чтобы все мы за круглым столом, а не на улицах, в обстановке беспорядков, хаоса, могли решать эти вопросы. Только диалог может помочь выйти на решение острейших проблем, которые сейчас действительно, возможно, существуют в нашем обществе", - сказал Токаев.



