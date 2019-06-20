Генпрокуратура Казахстана возбудила и направила в суды 36 дел о нарушениях на выборах президента

CA-NEWS (KZ) - Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов президента в Казахстане, допущено не было, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК.

Прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении – шесть. За выдачу гражданам бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по статье 110 КоАП. На них наложены штрафы в размере 25 МРП. Девять избирателей оштрафованы по статье 108 КоАП за нарушение требования о равном избирательном праве (один избиратель – один голос – один бюллетень). В основном они брали бюллетени за членов семьи.

"Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство сведений не подтвердилось. По остальным работа продолжается, так как многие видеозаписи не содержат данных об участке, районе, городе, области, где происходили события. По итогам проверки в случае выявления незаконных действий материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности", - цитирует релиз Tengrinews.kz.



