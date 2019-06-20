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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туристам в Таджикистане будут раздавать бесплатные SIM-карты

CA-NEWS (TJ) -  Каждый турист, прибывший в Таджикистан, получит бесплатную туристическую SIM-карту от Tcell на 10 дней, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РТ.

Все туристы, прибывающие в страну c 15 июня, теперь будут получать бесплатную SIM-карту от Tcell сроком действия в 10 дней без регистрации. Такое соглашение достигнуто между туристической полицией при экологической милиции МВД Таджикистана и телекоммуникационным оператором Tcell.

SIM-карты будут выдавать всем совершеннолетним туристам в отделе туристической милиции в Международном аэропорту Душанбе и на всех приграничных пунктах, а также можно обратиться в офис отделения туристической полиции, чтобы те посодействовали в получении туристической SIM-карты. Также, туристы могут отправить свою заявку о получении SIM-карты в отделении туристической милиции до своего прибытия в страну через местные туристические компании. На балансе каждой карты будет 100 минут бесплатного времени на телефонные звонки и 100 мегабайт интернета, которые можно будет использовать 10 дней.

Также совершенно бесплатно обладатели таких туристических карт смогут звонить на телефон туристической милиции. Операторы call-центра будут давать необходимую информацию туристам на нескольких иностранных языках: русском, английском, китайском и др.

Кроме того, обладатели туристических SIM-карт подключены к СМС-оповещению о крупных культурных мероприятиях или форс-мажорных обстоятельствах, стихийных бедствиях на территории страны, чтобы держать туриста в курсе последних событий Таджикистана.

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