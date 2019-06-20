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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане спасатели при помощи ручного крана подняли упавшую в колодец корову

CA-NEWS (UZ) -  Под Термезом группа спасателе помогла жителю вытащить корову из глубокого колодца, куда она провалилась, сообщила пресс-служба МЧС республики.

17 июля с.г. в 16:30 утра оперативному дежурному Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области, поступил звонок от гражданина М.Х., проживающего по улице Марифат район Термез с просьбой помочь вытащить упавшую в колодец корову.

Группа спасателей немедленно выехала на место происшествия. Оценив ситуацию и снарядив на месте специальный “ручной кран”, спасатели вызволили корову из колодца и передали местной службе ветеринарии.

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