С 1 июля казахская авиакомпания запускает чартер на Иссык-Куль из Алматы

CA-NEWS (KZ) - Региональная авиакомпания QAZAQ AIR запускает чартер на Иссык-Куль из Алматы с 1 июля, передает Today.kz.

"С 1 июля 2019 года по понедельникам и пятницам самолеты QAZAQ AIR будут осуществлять прямые перелеты из Алматы до международного аэропорта Иссык-Куль, находящегося в селе Тамчы Кыргызской Республики, длительностью не более 40 минут", - говорится в сообщении компании.