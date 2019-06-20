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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С 1 июля казахская авиакомпания запускает чартер на Иссык-Куль из Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Региональная авиакомпания QAZAQ AIR запускает чартер на Иссык-Куль из Алматы с 1 июля, передает Today.kz.

"С 1 июля 2019 года по понедельникам и пятницам самолеты QAZAQ AIR будут осуществлять прямые перелеты из Алматы до международного аэропорта Иссык-Куль, находящегося в селе Тамчы Кыргызской Республики, длительностью не более 40 минут", - говорится в сообщении компании.
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