Южнокорейская авиакомпания начнет совершать рейсы в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Южнокорейская авиакомпания “Asiana Airlines” скоро начнет совершать рейсы Сеул-Улаанбаатар. Начиная с 9 июля этого года она будет совершать три рейса из Сеула и три рейса из Улаанбаатара в неделю. Рейсы Сеул-Улаанбаатар будут выполняться по вторникам, четвергам и пятницам, а Улаанбаатар-Сеул по средам, пятницам и воскресеньям.

Это, в первую очередь, снизить стоимость билетов.

Asiana Airlines - авиакомпания, выполняющая рейсы по 14 внутренним и 90 международным направлениям в 21 страну. Она основана 17 февраля 1988 года и начала деятельность в декабре 1988 года с рейсов в Пусан. Asiana Airlines была сформирована Kumho Asiana Group (ранее Kumho Group) как часть курса Южнокорейского правительства на создание второй национальной авиакомпании и изначальна называлась Seoul Air International, пишет Монтсаме.