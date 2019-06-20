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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Танцующую от радости выпускницу школы учительница заставила "прекратить и вернуться в строй" (видео из казахского Атырау)

CA-NEWS (KZ) -  В Сети набирает популярность видео, на котором актюбинская обладательница "Алтын белгi" танцует от радости на концерте в честь окончания школы. Однако внимание пользователей привлек не столько сам танец, сколько реакция на него одного из учителей. Женщина-педагог сделала замечание выпускнице и настояла на том, чтобы она прекратила танцевать и вернулась в строй. Этот инцидент Today.kz прокомментировалив отделе образования Актобе.

Руководитель отдела Саян Сулейменов отметил, что вполне понимает эмоции отличницы, которая вдруг решила пуститься в пляс. Однако глава отдела не смог дать конкретной оценки действиям учительницы, решившей запретить девочке танцевать.

"Там две стороны. Одна сторона – она (педагог), может быть, права. Там ведь только один ребенок танцует. Остальные стояли, разрешения ждали потанцевать. С другой стороны – это эмоции ребенка. В принципе, если она такая радостная, можно было ее и не останавливать", – рассудил Сулейменов.

Он также не стал называть имя учительницы, сославшись на то, что при просмотре видео акцентировал внимание на выпускнице, а не на педагоге.

По словам Сулейменова, перед концертами в честь выпускного школам не давали каких-либо строгих установок, кроме дресс-кода – выпускникам полагалось быть на празднике только в школьной форме.

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То чувство, когда сдала на алтын белгi ? #zello_aktobe

Публикация от ZELLO AKTOBE - OFFICIAL PAGE (@zello.aktobe)15 Июн 2019 в 7:53 PDT

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