Монголия собирает лошадей Пржевальского по всему миру, четыре лошади доставлены в Гобийский заповедник из Пражского зоопарка

CA-NEWS (MNG) - Четыре лошади Пржевальского или Тахь 19 июня успешно доставлены в Монголию из Пражского зоопарка, Чехия, передает Монтсаме.

Это уже девятый случай перевозки диких лошадей из Пражского зоопарка в Монголию военно-транспортным самолетом чешской армии. Благодаря усилиям чешских и монгольских специалистов популяция лошадей Пржевальского в кластере “Б” Большого Гобийского заповедника увеличивается с каждым годом. В этом году из европейских зоопарков в Монголию было привезено в общей сложности 35 диких лошадей.

Перед транспортировкой диких лошадей Пражский зоопарк организовал акцию по сбору средств под названием "Письмо из Монголии", которая привлекла большое внимание граждан Чехии. Члены монгольской команды отправили открытки каждому, кто пожертвовал деньги, и все доходы от акции поступят в Фонд защиты и спасения исчезающих видов животных в Монголии, как гобийский медведь, сайгак и дикий верблюд.

Кроме того, Пражский зоопарк собирается передать новый внедорожник и мотоцикл природоохранникам, которые работают в ареале кластера “Б” Большого Гобийского заповедника.