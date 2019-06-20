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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Будет снят художественный фильм о генсеке НРП Монголии Ю.Цэдэнбале и его русской жене

CA-NEWS (MNG) -  В историческом художественном фильме “История не забудет”, основанном на документальных фактах о жизни маршала Монголии, Героя Монголии, Героя труда Юмжагийна Цэдэнбала, в роли Цэдэнбала снимутся трое известных монгольских актёра. Об этом сообщает портал "Монголия сейчас".

Из монгольских актёров будут задействованы молодой актёр Э.Саруул, Передовой работник культуры страны Г.Амгаланбаатар и Лауреат государственной премии, заслуженный артист Монголии Ц.Тумурбаатар.

Издание напоминает, что в Москве в прошлом месяце успешно проведён отбор актёров на другую главную роль фильма – супруги Ю.Цэдэнбала А.И.Филатовой. В ней будут сниматься молодая актриса Екатерина Кобба (исполнительница главной роли российского телесериала “След”) и Заслуженная актриса РФ Г.А.Бокашевская.

Помимо этого, Никиту Хрущёва сыграет Заслуженный актёр РФ Виктор Балабанов, а Леонида Брежнева — Заслуженный актёр РФ Евгений Шмелев.

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Справка: Юмжагийн Цэдэнбал (монг. Юмжаагийн Цэдэнбал; 17 сентября 1916 — 10 апреля 1991) — политический деятель Монгольской Народной Республики, генеральный секретарь Монгольской Народно-Революционной Партии, Маршал МНР.

Видную роль в политической жизни Монголии играла и жена Цэдэнбала, русская Анастасия Ивановна Цэдэнбал-Филатова, с которой Цэдэнбал познакомился во время партийной учёбы в Москве.

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