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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам свой кабинет

CA-NEWS (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации. Соответствующее видео опубликовала УП.

В начале ролика пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель показывает кабинет, где проходило собеседование Зеленского с кандидатами на должность спикера президента.

Вскоре появился и сам Зеленский. Президент поздоровался с журналистами и пригласил их на экскурсию.

В частности, в кабинете Зеленский продемонстрировал специальный телефон, который шутливо назвал «айфоном», для прямой связи с главами ведомств, силовиками и работниками Администрации президента. «Некоторых людей уже нет, а кнопки остались», — прокомментировал он.

По словам президента, он не проводит ежедневные совещания в своем кабинете, а в случае возникновения каких-либо вопросов к нему могут обратиться напрямую: «У меня открыты двери, они ходят как через проходной двор».

Затем со словами: «Тут есть один прикол» глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Сам президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как «душ можно ж дома принимать».

Отметив, что некоторые киевляне сидят без горячей воды, журналисты поинтересовались, есть ли она в АП. Открыв кран умывальника, президент констатировал, что «тут холодная».

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