РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российские вертолеты Ми-24 отработали уничтожение условных боевиков на учении в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  Ударные вертолеты Ми-24 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отработали уничтожение бронетехники условного противника в ходе учения на полигоне Ляур. Об этом сообщил портал tvzvezda.ru.

По замыслу маневров расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон» при ведении воздушной разведки зафиксировали перемещение колонны техники незаконного вооруженного формирования в труднодоступной горной местности.

В воздух были подняты два вертолета Ми-24, которые нанесли условные удары управляемыми ракетами класса «воздух – поверхность». Отработка учебно-боевых задач проводилась в рамках тактического учения с участием около 500 российских мотострелков. Также задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортеры, танки, самоходные артиллерийские орудия. Учение завершится 22 июня.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Осенью в КНР пройдёт монголо-китайское ЭКСПО
  • Зеленский прокоментировал инцидент с трясущейся Меркель
  • «Газпром» и «Узбекнефтегаз» вложат $700 млн в добычу газа в Узбекистане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×