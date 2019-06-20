Российские вертолеты Ми-24 отработали уничтожение условных боевиков на учении в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Ударные вертолеты Ми-24 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отработали уничтожение бронетехники условного противника в ходе учения на полигоне Ляур. Об этом сообщил портал tvzvezda.ru.



По замыслу маневров расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон» при ведении воздушной разведки зафиксировали перемещение колонны техники незаконного вооруженного формирования в труднодоступной горной местности.

В воздух были подняты два вертолета Ми-24, которые нанесли условные удары управляемыми ракетами класса «воздух – поверхность». Отработка учебно-боевых задач проводилась в рамках тактического учения с участием около 500 российских мотострелков. Также задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортеры, танки, самоходные артиллерийские орудия. Учение завершится 22 июня.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.