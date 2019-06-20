В Узбекистане появилась возможность подать анонимную жалобу при принуждении к труду

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в случаях привлечения к принудительным работам, люди теперь смогут подать анонимную жалобу в Министерство занятости и трудовых отношений через Телеграм-бот.

Глава Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев лично гарантировал сохранность телефонов узбекистанцев, обращающихся за помощью в борьбе с принудительным трудом, сообщает uz24.uz.

"Никаких последствий для обращающегося нет. У нас есть специальный бот — @mehnathuquqbot. Он позволяет не указывать фамилию обращающегося, но просит телефон. Я лично гарантирую, что этот телефон из моей базы данных никуда не уйдет. Я их никому не даю. Но для того, чтобы связаться с человеком, у которого проблема, мне нужен его контакт. Информацию, поступающую через бот, я получаю каждый день", — отметил министр.

Он также рассказал о резонансной ситуации, когда сотрудников предприятия электросети Ташкентской области на постоянной основе принуждали заниматься уборкой вдоль оживленной трассы.

«Этот случай мы отследили и к административной ответственности руководители предприятия электросети привлечены. Кроме того, материалы переданы в прокуратуру Ташкентской области», — отметил Кудбиев.