Самолёт АН-2 упал в Акмолинской области. Пилот погиб, два человека пострадали

- Казахстан, происшествия
- 13:04, 20 июня 2019
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CA-NEWS (KZ) - 20 июня в Целиноградском районе Акмолинской области упал самолёт, производивший химическую обработку полей, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов, передает informburo.kz.
Крушение произошло в 10 км от села Родина примерно в 10.00.
"В результате происшествия пилот самолёта погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу. Причина падения устанавливается", – сказал Нурсултан Нурахметов.
На месте падения самолёта работают специальные службы.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК уточнили, что двое пострадавших членов экипажа – это второй пилот и техник.
"Создана специальная комиссия, которая будет заниматься расследованием авиапроисшествия", – добавили в МИИР РК.
В Целиноградской районной поликлинике рассказали, что госпитализированные члены экипажа находятся в тяжёлом состоянии, сообщает "Интерфакс-Казахстан".
"Состояние тяжёлое. У них открытые черепно-мозговые травмы. По нашей информации, одного из них госпитализировали в НИИ травматологии столицы. Другой находится в железнодорожной больнице", – сообщили в районной поликлинике.