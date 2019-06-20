Самолёт АН-2 упал в Акмолинской области. Пилот погиб, два человека пострадали

CA-NEWS (KZ) - 20 июня в Целиноградском районе Акмолинской области упал самолёт, производивший химическую обработку полей, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов, передает informburo.kz.

Крушение произошло в 10 км от села Родина примерно в 10.00.

"В результате происшествия пилот самолёта погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу. Причина падения устанавливается", – сказал Нурсултан Нурахметов.

На месте падения самолёта работают специальные службы.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК уточнили, что двое пострадавших членов экипажа – это второй пилот и техник.

"Создана специальная комиссия, которая будет заниматься расследованием авиапроисшествия", – добавили в МИИР РК.

В Целиноградской районной поликлинике рассказали, что госпитализированные члены экипажа находятся в тяжёлом состоянии, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

"Состояние тяжёлое. У них открытые черепно-мозговые травмы. По нашей информации, одного из них госпитализировали в НИИ травматологии столицы. Другой находится в железнодорожной больнице", – сообщили в районной поликлинике.