Развитие туркмено-кыргызских деловых отношений обсудили на круглом столе в Бишкеке

CA-NEWS (TM) - Круглый стол на тему «Первый Каспийский экономический форум: площадка для развития туркмено-кыргызских деловых отношений» прошел 19 июня в Государственном комитете по использованию промышленных, энергетических и природных ресурсов КР. Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Кыргызской Республике совместно с Союзом промышленников и предпринимателей КР в связи с предстоящим первым Каспийским экономическим форумом, который состоится 12 августа в туристической зоне «Аваза».

Как сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана, в работе круглого стола приняли участие президент Кыргызского Союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Д.Худайбердиев, заместитель министра экономики Кыргызской Республики Дастан Кадыров, заместитель председателя Государственного комитета по использованию промышленных, энергетических и природных ресурсов Кыргызской Республики, руководитель кыргызской части туркмено-кыргызской межправительственной группы по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Ж.Сагынбаев, руководители и сотрудники дипломатических представительств, работающие в Бишкеке, представители Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, эксперты финансово-экономических и инвестиционных учреждений, бизнесмены, ученые, представители средств массовой информации, а также туркменские студенты, обучающиеся в Кыргызской Республике.