706 млн тенге похитили в Жамбылской области при строительстве водопровода

CA-NEWS (KZ) - В Антикоррупционной службе сообщили о решении суда, по которому директор ТОО в Жамбылской области осужден на 6 лет лишения свободы за хищение 706 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава следственного департамента Антикоррупционной службы Канат Сулейменов, 14 июня текущего года к 6-ти годам лишения свободы в Жамбылской области осужден директор ТОО «Оркен» Мусралиев У. - по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере на сумму 706 млн тенге.

Также его лишили права занимать должности в сфере строительства на 3 года.

Сообщается, что 706 млн тенге должны были пойти на строительство магистрального водопровода – для управляющей компании свободной экономической зоной «Химический парк Тараза».

В строительстве было 100% доли участия государства – на данный момент миллионный ущерб полностью возмещен.