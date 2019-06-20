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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Две международные выставки пройдут во время Каспийского экономического форума

CA-NEWS (TM) -  В ходе I Каспийского экономического форума, который пройдет в Авазе 12 августа, состоится масштабная международная выставка инновационных технологий, которая наглядно представит научно-технический потенциал стран региона и их партнеров. К КЭФ приурочена и автомобильная выставка «Türkmen sährasy – 2019», передает издание Orient.

Обе расположатся в зданиях на территории морского порта Туркменбаши, располагающих просторными площадями для организации крупных экспозиций и размещения дизайнерских стендов.

До форума остается меньше двух месяцев и работа по составлению и оформлению выставок уже началась: сооружаются подиумы, монтируются макеты и специальное освещение, завозятся оборудование, различная мебель, сами экспонаты, в том числе различная продукция, выпуск которой освоен в Туркменистане на основе применения передовых технологий и разработок.

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