За 5 месяцев Узбекистан экспортировал острый перец на сумму $51 миллионов, что больше экспорта электроэнергии

CA-NEWS (UZ) - За первые пять месяцев этого года Узбекистан экспортировал острый перец в 13,4 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Госкомстата, экспорт прибыль от экспорта перца составила 51 миллионов долларов. Это намного выше, чем сумма, получаемая от экспорта электроэнергии. За пять месяцев Узбекистан продал за рубеж электроэнергии на $ 47,2 млн.

В декабре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Каракалпакстана распорядился сеять экспортоориентированный острый перец. Другие регионы страны также получили данное распоряжение президента.

В конце января 2018 года Кабинет Министров принял постановление о выращивании в Узбекистане острого перца на основе иностранного опыта.

В 2018 году в Узбекистане было выделено 17 117 гектаров земли для посадки перца.

По имеющимся данным, несколько компаний, занимавшихся поставками рассады перца, были позднее обвинены в присвоении средств и растратах.

Сообщалось, что большая часть рассады перца, посаженного на 17 117 га земли по республике, не взошла, вследствие чего фермеры и поставщики семян потерпели убытки.