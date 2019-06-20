Генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов снят с должности

Отабек Муродов

CA-NEWS (UZ) - Как сообщает 20 июня пресс-служба президента Узбекистана, генеральный прокурор Отабек Муродов снят с должности.

Отабек Муродов был уволен в соответствии с пунктом 12 статьи 93 Конституции Узбекистана.

Напомним, что Муродов был назначен Генеральным прокурором в январе 2018 года вместо Ихтиера Абдуллаева.

Вместо Отабека Муродова генеральным прокурором Узбекистана назначен спикер Сената Нигматулла Юлдашев.

57-летний Нигматулла Юлдашев родился в Ташкенте. В 1985 году окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета. В Генпрокуратуре работал с 1994 года. С 2008 по 2011 год занимал пост заместителя генпрокурора Узбекистана. В 2011–2015 годах работал министром юстиции. В январе 2015 года Юлдашев был назначен сенатором, в феврале избран председателем Сената Олий мажлиса.