Монголия и Венгрия намерены развивать сотрудничество в сельском хозяйстве

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 20 июня провели переговоры, в ходе которых обсудили ход реализации проекта по модернизации госпредприятия “Биокомбинат” и возможности расширения двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, передает Монцамэ.

Петер Сийярто прибыл в Монголию с рабочим визитом, а также для участия в Межрегиональной конференции ОБСЕ высокого уровня на тему «Подход всего общества к предотвращению и противодействию насильственному экстремизму и радикализации, ведущих к терроризм».

По итогам монголо-венгерских переговоров Дамдины Цогтбаатар и Петер Сийярто сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов.

«Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто в четвертый раз посещает Монголию с визитом. Это свидетельствует о том, что Венгрия придает существенное значение расширению отношений и сотрудничества с Монголией. В следующем году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. За прошедшее время обе страны совместно реализовали ряд проектов, например, рассматривается вопрос предоставления Монголии в кредит 57 млн долларов США для технологического обновления госпредприятия Биокомбинат и улучшения его выпускаемой продукции. Венгрия поддержала этот вопрос. Сегодня мы также обсудили возможности для сотрудничества с Венгрией по увеличению экспорта Монголии. Венгрия – индустриальная страна с высокоразвитым сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Сотрудничество с Венгрией в сельскохозяйственной отрасли создаст для Монголии новые рабочие места, позволит диверсифицировать монгольский экспорт и снизить чрезмерную зависимость от горнодобывающего сектора», - сказал глава МИД Монголии и добавил, что стороны обсудили возможности сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, со своей стороны подчеркнул, что Венгрия готова вместе с Монголией противодействовать терроризму, а также поддержать её кандидатуру на вступление в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН в 2023 году. “Кроме того, мы готовы к сотрудничеству с Монголией для расширения экономических отношений, например, для модернизации госпредприятия “Биокомбинат” наша страна намерена выделить кредит в размере 57 млн.долларов США на особо льготных условиях. Реализация этого проекта будет возможна после ратификации парламентом Монголии кредитного соглашения”, - отметил Петер Сийярто.