Выпускница школы найдена повешенной в Риштане

В Таласе 19-летний парень найден мертвым в лесу

CA-NEWS (UZ) - 17 июня 17-летняя девушка была найдена повешенной на террасе дома в селе Бужай Риштанского района Ферганской области. Об этом сообщили близкие девушки.

О причинах смерти девушки, закончившей в этом году "на отлично" школу № 4 в Риштане, ничего не известно. В Риштанском РОВД сообщили, что ведётся расследование.

Один из жителей села Бужай рассказал, что девочку нашли повешенной на террасе в её доме.

"Она повесилась, когда никого не было дома. Все удивляются, почему она это сделала, так как она была отличницей и умной девочкой. Вчера прошли её похороны", - говорит односельчанин покойной.

Родственники девушки, которая предположительно совершила самоубийство, не захотели говорить об этом.

В Узбекистане самоубийства среди молодежи стали нередким явлением в последние годы. За последние три месяца было зарегистрировано более десятка случаев самоубийств среди учащихся и подростков.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ноябре прошлого года на заседании правительства признал, что число самоубийств в стране с каждым годом увеличивается.