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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство США в Туркменистане посвятило свой ежегодный летний кинопоказ 50-й годовщине миссии «Апполон-11»

CA-NEWS (TM) -  Посольство США в Туркменистане объявило о завершении своего ежегодного летнего кинопоказа.

Более 4500 человек посетили показы в кинотеатрах Туркменабада, Мары, Ашхабада, Дашогуза, Балканабада и Туркменбаши с 1 по 16 июня. Были показаны три новых американских блокбастера о космосе в честь 50-летия лунной миссии «Аполлон-11». Фильмы сопровождались фотовыставкой «Наука и история освоения космоса».

«Мы благодарны Министерству иностранных дел, Министерству культуры и сотрудникам кинотеатра «Ашхабад» за их помощь в обеспечении успеха этого кинопоказа», - заявила заместитель главы миссии Посольства США Эндреа Бруллетт-Родригес. «Эти показы фильмов, которые проходят два раза в год, - лишь некоторые из многих культурных программ, предлагаемых Посольством США в Ашхабаде», - отметили в посольстве.

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