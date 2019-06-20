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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Арам Григорян назначен послом Армении в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Арама Григоряна чрезвычайным и полномочным послом Армении в Узбекистане. Об этом сообщает «Арменпресс», ссылаясь на управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Арама Григоряна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Узбекистан (резиденция в Ереване)”,- говорится в указе президента Армении.

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