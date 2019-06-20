В Узбекистане площадь захоронения химических веществ составляет 65 га, которая строго охраняется

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся диалог с представителями СМИ, в ходе которого обсуждены вопросы улучшения экологической ситуации, устранение возможных негативных экологических последствий для населения, окружающей среды, флоры и фауны.

«Во времена Советского Союза в Узбекистане химические вещества применялись в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями растений и с вредителями, — сказал начальник управления Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Тулеген Абдугазиев. — У нас до сих пор есть некоторые из них, хотя их срок годности уже истёк, и они запрещены к использованию. Особенно широко эти химические вещества использовались в качестве дефолиантов. В сельской местности имелись аэродромы для малой авиации, а на их территории — склады для хранения химикатов. При загрузке самолётов химикатами часть их попадала в почву, в результате чего она загрязнялась. К сожалению, наш комитет не может охватить контролем все подобные территории, но мы регулярно проводим мониторинг. Его результаты показывают, что уровень загрязнения почвы на некоторых аэродромах в настоящее время выше нормы».

Депутат Законодательной палаты Хайрулло Гаффаров проинформировал присутствующих об общей площади захоронений ядовитых веществ, имеющихся в Узбекистане.

«Стойкие органические загрязнители — это вещества, которые трудно разрушить и которые могут накапливаться в биологических тканях, — сказал депутат. — В настоящее время, помимо аэродромов, в 13 регионах республики имеются забетонированные захоронения ядовитых химических веществ общей площадью 65 га».

По словам представителя Олий Мажлиса, ситуация в этих районах, водные ресурсы, состояние почвы регулярно контролируются Республиканским центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды.

«До настоящего времени не сообщалось о каких-либо неблагоприятных воздействиях ядовитых веществ на окружающую среду, — сказал Хайрулло Гаффаров. — То есть случаев превышения допустимого уровня концентрации не было».

Журналисты отметили, что эти территории имеют стратегическое значение с точки зрения здоровья человека и экологической безопасности, в связи с чем поинтересовались, насколько хорошо они охраняются?

«Эти специальные объекты принадлежат акционерному обществу «Узагрокимё» и охраняются в обязательном порядке», — ответил начальник управления Госкомприроды Тулеген Абдугазиев.