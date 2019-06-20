Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане будет решаться на референдуме

CA-NEWS (KZ) - Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане будет решаться на референдуме. Но пока решения правительства о необходимости АЭС – нет. Об этом 20 июня на отчетной конференции перед населением рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Zakon.kz.

Он также добавил, что комментарии строительства различными зарубежными организациями и компаниями не что иное, как желание "продать Казахстану свою продукцию в виде строительства атомной станции либо это какие-то политические, возможно, инсинуации".

Он обратил внимание, что исследования возможности строительства атомных станций и выработки атомной энергии проводились ранее, и будут проводиться в будущем.

«Исследования в Казахстане всегда проводятся, проводились и, наверное, будут проводиться. Потому что знание таких технологий, умение проводить научные исследования на исследовательских реакторах, понимание основ включает нашу страну в клуб развитых государств. Я хочу сказать, что, наверное, эта работа будет продолжаться, это исследования, не надо этого бояться. На сегодня никакого решения, ни на каком уровне власти о строительстве атомной станции нет, это всего лишь слухи», - заключил министр.