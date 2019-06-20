Добыча нефти составила 36,5 млн. тонн за 5 месяцев в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - За 5 месяцев текущего года объем добычи нефти составил 36,5 млн. тонн, исполнение оперативного плана в 101%, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на отчетной встрече перед населением сегодня.

Добыча нефти по трем крупным проектам составила 21,7 млн. тонн, в т.ч. на Кашаган – 4,24 млн. тонн (84,9% к аналогичному периоду 2018г., 105,4% к плану 5 месяцев т.г.), Тенгиз – 12,48 млн. тонн (100,1% к аналогичному периоду 2018г., 99,7% к плану 5 месяцев т.г.), Карачаганак – 4,97 млн. тонн (95,5% к аналогичному периоду 2018г., 101,8 % к плану 5 месяцев т.г.).

В текущем году объем добычи нефти ожидается на уровне 89 млн.тонн. Данный объем был запланирован с учетом проведения капитальных ремонтов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и Тенгиз, отметил министр.

На Кашагане с 14 апреля по 19 мая т.г. производство было полностью остановлено. Ремонт был завершен с опережением сроков на 10 дней. На морских и наземных сооружениях проведены технические работы и замены.

2 морские скважины острова «Д» были переведены в нагнетательный фонд. После ремонта объем добычи вышел на рекордный уровень в 400 тысяч баррелей в сутки. К этому уровню мы должны были выйти в конце текущего года.