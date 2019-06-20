Нацгвардия Узбекистана заявила, что задержанные женщины пытались остановить кортеж президента

CA-NEWS (UZ) - Национальная гвардия Узбекистана сделала заявление насчет сведений о задержании женщин военнослужащими Нацвардии, когда они пытались попасть на приём в Комитет женщин Узбекистана.

Согласно заявлению Нацгвардии, опубликованному местными СМИ, "20 мая 2019 года, примерно в 08:45 часов, граждане Ташматова Гулбахор Давранбековна, Хаитова Малика Абдураимжоновна, Акбарова Мухаббат Ганиевна, Каримбекова Гулбахор Рустамбековна и Эргашева Хурсаной Холбоевна, собравшись напротив здания Комитета женщин Узбекистана, по проспекту Мустакиллик Мирзо-Улугбекского района в направлении движения кортежа Президента, зная, что глава государства проедет по данному маршруту, решили обратиться к Президенту Республики Узбекистан, с намерениями остановить движущийся кортеж".

"Когда военнослужащие попросили женщин отойти в сторону от специального маршрута, вышеупомянутые лица стали оскорблять военнослужащих Национальной гвардии, отказавшись от выполнения их требований, установленных в рамках законодательства. Несмотря на поднятый женщинами скандал, военнослужащим Национальной гвардии удалось обеспечить установленный порядок", - отмечается в заявлении.

По результатам доследственной проверки собранных материалов, судебным органом были применены административные санкции в отношении отдельных лиц, выдающих себя за «потерпевших», - отмечает Нацгвардия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ташкенте женщин, пришедших на прием к главе Комитета женщин Узбекистана, арестовали на срок от 3 до 10 суток.

По словам самих женщин, они сидели недалеко от здания комитета и ждали встречи с главой Комитета Танзилой Нарбаевой. К ним подошли военнослужащие Нацгвардии и сообщим, что в этом месте сидеть не положено, увезли в правоохранительные органы.

В Комитете женщин сообщили, что женщины были приглашены после происшедшего, и ними была проведена беседа касательно их проблем. «Поскольку их проблемы относятся к компетенции правоохранительных органов, на сегодняшний день они рассматриваются в установленном порядке. Проблемы двух женщин уже нашли свое положительное решение», — отметили в комитете.