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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан ожидает получение стратегии полномасштабного освоения Кашагана от партнеров до конца года

CA-NEWS (KZ) -  «С целью полного раскрытия потенциала Кашагана, мы ожидаем от партнеров до конца года определиться со Стратегией полномасштабного освоения», - министр энергетики РК Канат Бозумбаев отметил на сегодняшней отчетной встрече с населением.

По освоению близлежащих морских блоков месторождений Каламкас-море и Хазар по принципу Синергии партнерами изучаются варианты совместного освоения также до конца года, он добавил.

«В целом, улучшена привлекательность инвестиций в геологоразведку на море. Преференции в Налоговом кодексе создали для этого условия. Поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем активизацию таких морских проектов, как Исатай, Абай, Женис, Актоты и Кайран», - заключил министр.

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