РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ожидается добыча 29 млн. тонн нефти на месторождении Тенгиз в этом году

CA-NEWS (KZ) -  Министерство энергетики РК ожидает достижение объема добычи нефти в 29 млн. тонн на месторождении Тенгиз в текущем году.

После реализации проекта будущего расширения в 2024 году объем добычи ожидается увеличить до 39 млн.тонн в год, министр энергетики Канат Бозумбаев сказал на встрече с населением.

«Сегодня на масштабном проекте работают более 45 тысяч казахстанцев, общий прогресс работ составляет более 61%», - добавил министр.

При общей стоимости проекта около $37 млрд., $12 млрд. - это казахстанское содержание. Из которых, сегодня сумма закупленных у отечественных предприятий товаров, работ и услуг составляет $7 млрд.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Газпром» и «Узбекнефтегаз» вложат $700 млн в добычу газа в Узбекистане
  • Казахстан экспортирует около 800 товаров в 120 стран
  • Монголия и Венгрия намерены развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×