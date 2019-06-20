Ожидается добыча 29 млн. тонн нефти на месторождении Тенгиз в этом году

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики РК ожидает достижение объема добычи нефти в 29 млн. тонн на месторождении Тенгиз в текущем году.

После реализации проекта будущего расширения в 2024 году объем добычи ожидается увеличить до 39 млн.тонн в год, министр энергетики Канат Бозумбаев сказал на встрече с населением.

«Сегодня на масштабном проекте работают более 45 тысяч казахстанцев, общий прогресс работ составляет более 61%», - добавил министр.

При общей стоимости проекта около $37 млрд., $12 млрд. - это казахстанское содержание. Из которых, сегодня сумма закупленных у отечественных предприятий товаров, работ и услуг составляет $7 млрд.