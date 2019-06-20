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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Запуск 10 объектов ВИЭ запланирован в Казахстане до конца года

CA-NEWS (KZ) -  Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии повысится до 3% к 2020 году, 6% к 2025 году, 10% к 2030 году, сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев на встрече с населением сегодня.

Если в 2014 году в Казахстане было 35 объектов ВИЭ с мощностью 177 МВт, то сегодня работают 74 объекта ВИЭ суммарной мощностью 679 МВт (ГЭС – 200,3; ВЭС – 227; СЭС – 250; биогазовая установка – 1,3).

До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 объектов ВИЭ. С их учетом суммарная мощность объектов ВИЭ по итогам 2019 года составит 967 МВт. В 2020 году количество ВИЭ планируется довести до 95 (1483 МВт), в 2021 году до 119 (2096 МВт).

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