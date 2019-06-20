В Душанбинке выловили труп 25-летнего мужчины

CA-NEWS (TJ) - В реке Душанбинка, в районе ГЖК, сегодня днем был обнаружен труп молодого человека. Тело находилось посередине реки, течением оно было выброшено на небольшой участок суши.

Звонок об обнаружении трупа поступил на пульт дежурного КЧС примерно в 12:30: очевидцы сообщили, что увидели тело человека. Прибывшие спасатели вытащили тело из воды.

Погибшим оказался мужчина примерно 25-летнего возраста.

Личность погибшего и причины смерти пока не установлены, сообщает АП.