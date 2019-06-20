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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Снайперы Узбекистана примут участие в Армейских играх в Беларуси

CA-NEWS (UZ) -  В этом году игры пройдут в Беларуси. Представители Узбекистана будут участвовать в состязаниях в номинации “Снайперский рубеж”. Соревнования пройдут по трем направлениям, каждое из которых состоит из нескольких испытаний, сообщили в пресс-службе Министерство обороны республики.

В настоящее время они проводят активную подготовку на одном из полигонов в Восточном военном округе.

В этом году для участия в состязании проходят подготовку восемь снайперов.

“На соревнования в Беларусь поедут три снайперские пары, однако подготовку проходят четыре пары, – говорит начальник команды подполковник Кудрат Эргашбаев. - Это делается для того, чтобы поддержать здоровую конкуренцию, в любом деле это дает результат, тогда мы достигнем цели. Готовность наших снайперов сейчас на хорошем уровне, но результаты покажет время. Мы с командой будем стремиться достойно защитить честь Родины".

Команда военнослужащих Министерства обороны Узбекистана в 2018 году успешно дебютировала на “Снайперском рубеже”. Среди представителей 19 команд из 18 стран мира узбекистанцы заняли четвертое место.

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