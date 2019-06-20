Токаев, Нетаньяху обсудили возможности сотрудничества в сфере оборонных технологий

CA-NEWS (KZ) - В ходе телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность и пожелал успехов на благо Казахстана, передает Акорда.

Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году.