РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев, Нетаньяху обсудили возможности сотрудничества в сфере оборонных технологий

CA-NEWS (KZ) -  В ходе телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность и пожелал успехов на благо Казахстана, передает Акорда.

Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Газпром» и «Узбекнефтегаз» вложат $700 млн в добычу газа в Узбекистане
  • Китай вкладывает свыше полмиллиарда долларов в модернизацию "Талко"
  • Осенью в КНР пройдёт монголо-китайское ЭКСПО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×