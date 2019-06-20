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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Осло обсуждены перспективы углубления казахстанско-норвежского сотрудничества

CA-NEWS (KZ) -  В рамках визита в Осло заместитель министра иностранных дел Роман Василенко провел двусторонние встречи, передает Министерство иностранных дел РК.

На встрече с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде было отмечено, что Казахстан и Норвегия намерены укреплять сотрудничество в политической сфере, в области посредничества, ядерного нераспространения и разоружения. При финансовом участии Норвегии создается банк низкообогащенного уранового топлива МАГАТЭ на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске. Обе страны участвуют в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

На встрече было отмечено, что в плане укрепления торгово-экономического взаимодействия имеются хорошие перспективы в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства и медицины.

Была достигнута договоренность о проведении очередных межмидовских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел в ноябре текущего года в Нур-Султане.

На встрече с Председателем Постоянного комитета по иностранным делам Парламента Норвегии Анникен Хютфельд была отмечена особая роль парламентской дипломатии в укреплении двустороннего взаимодействия. Собеседники также подчеркнули важность укрепления диалога в Евразии и большое значение в этой связи предстоящего 4-го совещания спикеров парламентов Евразии в Нур-Султане 23-24 сентября текущего года.

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