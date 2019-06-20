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  20 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Лукойл» будет добывать ежегодно более 16 млрд кубов газа в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Добыча газа на проектах российской нефтяной компании "Лукойл" в Узбекистане с 2019 года превысит 16 миллиардов кубометров в год Об этом сообщает агентство Прайм, ссылаясь на первого исполнительного вице-президента "Лукойла" Равиля Маганова.

"С 2019 года суммарная добыча газа с этих проектов превысит 16 миллиардов кубометров в год", - заявил Маганов, выступая на ежегодном собрании акционеров.

Напомним, что в апреле текущего года глава российской компании Вагит Алекперов на выездном заседании совета директоров в Бухарской области заявил, что «Лукойл» намерен вложить дополнительно $2 млрд в действующие проекты в Узбекистане.

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