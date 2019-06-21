В Грузии митингующие штурмуют здание парламента (видео)

CA-NEWS (CA) - 20 июня в Тбилиси и Батуми начались протестные акции после того, как в грузинском парламенте выступил российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Гаврилов открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия с места, предназначенного для спикера парламента. Его прервали оппозиционные депутаты и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. Члены партии «Европейская Грузия» назвали Россию оккупантом и покинули зал, сообщают местные СМИ.

На данный момент по сообщениям СМИ, Гаврилов покинул страну.

Грузинская оппозиция дала правящей партии один час для отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, поэтому после его истечения участники акции начали штурмовать здание парламента. В митинге участвуют около 10 тыс. человек.

В Тбилиси слышны выстрелы, протестующие разбегаются pic.twitter.com/107ouD6yQd — Meduza (@meduzaproject) 20 июня 2019 г.

МВД Грузии призвало митингующих «немедленно прекратить нарушения закона и насилия» и покинуть территорию парламента. «В противном случае полиция примет меры, предусмотренные законом»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Глава МВД Грузии заявил журналистам, что готов уйти в отставку, если будет такая необходимость.

Сообщается, что полиция начала применять против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

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