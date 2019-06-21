Уволенного накануне экс-генпрокурора Узбекистана допрашивают в СГБ - СМИ

Нигматулла Юлдашев и Отабек Муродов

CA-NEWS (UZ) - 20 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев снял с должности генпрокурора республики Отабека Муродова. Как сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники правоохранительных структурах, 19 июня Отабек Муродов был доставлен на допрос в следственный изолятор, расположенный в здании бывшей Службы национальной безопасности на площади Независимости.

Вместо 44-летнего Отабека Муродова генеральным прокурором Узбекистана назначен 57-летний Нигматулла Юлдашев, который с 2015 года являлся спикером Сената Олий Мажлиса.

Официальный Ташкент не сообщил причины увольнения Муродова. Однако источники утверждают, что увольнение Муродова связано с делом двух арестованных высокопоставленных чиновников – экс-генпрокурора Рашида Кадырова и бывшего главы спецслужб Ихтиёра Абдуллаева.

Указ, опубликованный 20 июня на сайте президента Узбекистана, состоит всего лишь из двух предложений.

«В соответствии с пунктом 12 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан: освободить Отабека Бахритдиновича Муродова от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан».

Подробности увольнения Муродова, назначенного на должность генерального прокурора Узбекистана Олий Мажлисом (парламентом) республики сроком на пять лет и уволенного спустя полтора года после этого назначения, как уверены наблюдатели, могут быть оглашены в ходе 20-го пленарного заседание верхней палаты парламента, которое состоится 21 июня.

Некоторые руководящие сотрудники силовых структур Узбекистана сообщили, что Отабек Муродов был снят с должности в связи с обвинениями, предъявленными ему в рамках уголовного дела, возбужденного против его предшественника – Ихтиёра Абдуллаева, сообщает centralasian.org.

– На самом деле, Отабек Муродов был снят с должности 17 июня. Его увольнение оформили спустя три дня. За ним уже давно вели наблюдение. Сейчас Отабек Муродов является фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего генпрокурора и экс-главы СГБ Ихтиёра Абдуллаева, – говорит один из источников.

Еще один высокопоставленный узбекский чиновник, приближенный к силовым структурам, сказал, что накануне увольнения Отабека Муродова у нескольких чиновников и близко знакомых с Муродовым лиц были взяты показания против генпрокурора.

Собеседник утверждает, что эти показания связаны с коррупционными обвинениями.

В феврале этого года 53-летний глава Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёр Абдуллаев был взят под арест.

Спустя четыре месяца – 14 июня Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что «по совершенным преступлениям, связанным с злоупотреблением должностных полномочий, взяточничеством в отношении бывших руководителей Службы государственной безопасности Ихтиёра Абдуллаева, Джахонгира Эгамова и других около 10 должностных лиц возбуждено уголовное дело».

Другой высокопоставленный источник в органах прокуратуры утверждает, что Отабек Муродов был снят с должности после жалоб хокимов (глав администраций) президенту Мирзиёеву.

– Мирзиёев, заявивший, что «не любит прокуроров», после назначения Муродова генпрокурором, предоставил ему широкие полномочия. Он поручил Муродову защищать предпринимателей и передал ему агроинспекцию. Муродов, в свою очередь, приказал прокурорам, руководящим агроинспекцией, прекратить приписки при сдаче государству урожая хлопка и зерна. После этого в некоторых областях руководители агроинспекций стали не пускать хокимов на хлопкозаводы. Приписок стало меньше, в результате, во многих областях не смогли выполнить план по сдаче хлопка. За это президент начал отчитывать хокимов, уволил хокима Ташобласти. Недовольные таким обстоятельством дел хокимы начали исподтишка доносить на Муродова, хаять его президенту. Даже в вопросе предпринимателей между прокуратурой и хокимами произошел конфликт. Муродов пытался следовать закону, а хокимы делали все наоборот. Теперь сами подумайте, кто остался в выигрыше в данной ситуации, – говорит источник.

Некоторые чиновники говорят, что спокойный и уравновешенный характер Отабека Муродова был воспринят президентом как «слабость».

По словам независимых друг от друга источников в правоохранительных структурах, 19 июня Отабек Муродов был доставлен на допрос в следственный изолятор, расположенный в здании бывшей Службы национальной безопасности на площади Независимости.

Однако, в каком статусе его допрашивают следователи, пока неизвестно.

44-летний Отабек Муродов, назначенный генпрокурором Узбекистана 31 января 2018 года, проработал в этой должности всего лишь полтора года.

За этот период были арестованы экс-генпрокурор и бывший глава СГБ Ихтиёр Абдуллаев, а также десятки прокурорских работников, переведенные на работу в СГБ, начаты судебные процессы против еще одного экс-генпрокурора – Рашида Кадырова и многих арестованных работников прокуратуры и Минфина.

За короткий срок своей деятельности в Генпрокуратуре 44-летний Отабек Муродов смог сделать надзорный орган открытым для представителей СМИ. Пресс-служба Генпрокуратуры начала свободно сотрудничать со СМИ.

57-летний Нигматулла Юлдашев является бывшим прокурорским кадром. Трудовую деятельность он начинал в должности стажера прокуратуры города Алмалыка, работал в органах прокуратуры старшим следователем, прокурором управления, начальником отдела, начальником департамента при Генеральной прокуратуре и заместителем генерального прокурора.

Ныне покойный президент Ислам Каримов, по словам источников в правительстве Узбекистана, назначил Нигматуллу Юлдашева председателем Сената после долгих обсуждений и бесед, длившихся почти год.

Возглавив Сенат Олий Мажлиса, он 12 лет был формально вторым лицом в государстве после Каримова.

Согласно Конституции Узбекистана, после смерти Ислама Каримова Нигматулла Юлдашев должен был стать временно исполняющим обязанности главы государства.

Однако спустя четыре дня после официального сообщения о смерти президента Каримова – на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (верхняя и нижняя палаты парламента) 8 сентября 2016 года Нигматулла Юлдашев неожиданно отказался от временного руководства государством и передал свои конституционные полномочия Шавкату Мирзиёеву.

А это, по мнению аналитиков, показывает, что Юлдашев является зависимым политиком без больших политических амбиций.