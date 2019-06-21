Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии, возводят баррикады в центре города

Фото: Интерфак

CA-NEWS (CA) - Митингующие на проспекте Руставели в Тбилиси в пятницу ночью ворвались в один из офисов правящей партии "Грузинская мечта" и устроили там погром, передает Интерфакс со ссылкой на грузинский Первый канал.

По данным телеканала, участники акции сожгли обнаруженные ими в офисе партийные флаги "Грузинской мечты". Также телеканал сообщил о том, что митингующие ломали стекла автомобилей, припаркованных на проспекте и скамейки.

Часть митингующих в центре Тбилиси начала сооружать баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Люди перегородили улицу автобусом и мусорными баками, сообщили грузинские СМИ.

К утру пятницы полиция освободила центральный проспект Руставели от митингующих. Их оттеснили к площади Республики, где начались задержания. Лидеров оппозиции на месте событий нет.

На данный момент в центре грузинской столицы мобилизованы полицейские силы, перед зданием парламента городские службы приступили к очистке территории.

В ночь на 21 июня грузинские оппозиционеры попытались захватить здание парламента в Тбилиси, воспользовавшись недовольством масс из-за присутствия делегации из российской Госдумы. Протестующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Полиция не пустила протестующих и оттеснила их с территории, прилегающей к зданию. В результате разгона пострадали несколько десятков человек с обеих сторон.