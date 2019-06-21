Казахстан стал председателем Группы ядерных поставщиков

CA-NEWS (KZ) - Председателем организации назначили постоянного представителя Казахстана при международных организациях в Вене Кайрата Сарыбая, передает informburo.kz.

В ходе пленарного заседания Группы ядерных поставщиков (ГЯП) Казахстан принял председательство в этом международном объединении, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В обращении к участникам заседания ГЯП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность республики укреплению режима ядерного нераспространения и подчеркнул важность организации. Президент Казахстана также выразил поддержку укреплению деятельности группы при сохранении права на международное сотрудничество для мирного использования атомной энергии.

Функции председателя Группы ядерных поставщиков до июня 2020 года будет выполнять постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Кайрат Сарыбай. Пленарное заседание ГЯП продолжит свою работу до 22 июня.

Группа ядерных поставщиков – международное объединение, в которое входит 48 государств, которые экспортируют ядерные материалы и развивают атомную отрасль. Цель объединения – ограничить риск распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом материалов, оборудования и технологий.