Европейский совет принял решение о продлении экономических санкций против РФ

- Азия и мир, политика
- 9:31, 21 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил в твиттере, что участники заседающего в Брюсселе саммита ЕС договорились о продлении на полгода экономических санкций в отношении России, передает Интерфакс.
"Санкции против России единогласно продлены еще на шесть месяцев из-за недостаточной реализации Минских соглашений", - написал Ааманн в четверг вечером.
"ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины спустя пять лет после незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя", - отметила в твиттере представитель пресс-службы Совета ЕС Виржини Баттю.
Ранее другой источник в Брюсселе сообщил о том, что официальное решение по этому поводу на следующей неделе должен принять Совет ЕС.