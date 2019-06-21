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  21 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Европейский совет принял решение о продлении экономических санкций против РФ

CA-NEWS (CA) -  Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил в твиттере, что участники заседающего в Брюсселе саммита ЕС договорились о продлении на полгода экономических санкций в отношении России, передает Интерфакс.

"Санкции против России единогласно продлены еще на шесть месяцев из-за недостаточной реализации Минских соглашений", - написал Ааманн в четверг вечером.

"ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины спустя пять лет после незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя", - отметила в твиттере представитель пресс-службы Совета ЕС Виржини Баттю.

Ранее другой источник в Брюсселе сообщил о том, что официальное решение по этому поводу на следующей неделе должен принять Совет ЕС.

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